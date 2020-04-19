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Dünya, Koronavirüs

Moritanya'da aktif Kovid-19 vakası kalmadı

Moritanya'da aktif Kovid-19 vakası kalmadığı bildirildi.

Alaattin Doğru   | 19.04.2020
Moritanya'da aktif Kovid-19 vakası kalmadı Fotoğraf: Cheyakhey Ali /AA

Dakar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Moritanya'da Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar görülen 7 vakadan son ikisinin de iyileştiği ve 2 defa yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla temas ettiği belirlenen 752 kişiye karantina uygulamasının sürdüğü kaydedildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Ülkede şu ana kadar 913 test yapıldığı aktarılan açıklamada, bu testlerde 4'ü kadın, 3'ü erkek 7 vaka tespit edildiği, bunlardan 1'inin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Moritanya, Kovid-19'un Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere yönelik 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biri olmuştu.


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