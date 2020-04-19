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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 diyaliz makinelerine ihtiyacı da artırdı

ABD'de Kovid-19 salgını, suni solunum cihazlarının yanı sıra, böbrek yetmezliği için gerekli diyaliz makinelerine de ihtiyacı artırdı.

Betül Yürük   | 19.04.2020
ABD'de Kovid-19 diyaliz makinelerine ihtiyacı da artırdı Fotoğraf: Tayfun Coşkun /AA

New York

 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

New York Times gazetesinin haberine göre, yoğum bakım ünitelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliğinde de beklenmedik bir artış kaydedildi.

Doktorların Kovid-19 hastalarının çoğunda böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunduğu belirtilen haberde, diyaliz makinelerine de ihtiyacın arttığı ifade edildi.

Doktorların Kovid-19'un bazı hastalarda böbrek yetmezliğine neden olduğuna işaret ettiği belirtilen haberde, sınırlı sayıdaki diyaliz makinelerinin hangi hasta için kullanılması konusunda ''ölüm kalım hesabı'' yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.

Virüsün böbrekleri hedef alıp almadığına dair henüz net bir bilgi yok

Virüsün böbrekleri hedef alıp almadığına dair henüz net bir bilginin bulunmadığı ifade edilen haberde, koronavirüsün neden olduğu böbrek hasarının kalıcı olup olmadığının da bilinmediği kaydedildi.

Haberde görüşüne yer verilen Yale Üniversitesi Nefroloji Uzmanı Doktor Alan Kliger, nefroloji uzmanlarının yoğun bakım ünitelerindeki Kovid-19 hastalarının yüzde 20 ila 40'ında böbrek yetmezliğine rastlandığı tahmininde bulunduklarını ifade etti.

Kliger, hastanelerdeki diyaliz makinesi kaynaklarının hızla tükendiğini belitti.

New York Üniversitesi Langone Tp Merkezi'nde görevli Doktor David Charytan da ''Herkes bunun bir solunum yolu hastalığı olduğunu düşündü. Böbrek yetmezliği kimsenin dikkatini çekmedi.'' değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, organ hasarının böbrek hücrelerini enfekte eden virüs nedeniyle oluştuğunun ya da Kovid-19 hastalığının ikincil bir etkisinin görüldüğünün ve virüs bulaşan kişilerde kan pıhtısı oluşma eğiliminin arttığının henüz bilinmediğine işaret edildi. 

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