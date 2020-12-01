Euro
9.46
Dolar
7.85
BIST 100
1,325.29
Altın
1,811.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Moody's: İngiltere'de havalimanı trafiği 2024'den evvel salgın öncesi seviyelere dönmeyecek

Moody’s, İngiltere'de havalimanı trafiğinin 2024 yılından evvel Kovid-19 salgını öncesi seviyelere ulaşmasının olası görünmediğini açıkladı.

Bahattin Gönültaş   | 01.12.2020
Moody's: İngiltere'de havalimanı trafiği 2024'den evvel salgın öncesi seviyelere dönmeyecek

Berlin

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere'de havalimanı trafiğinin 2024 yılından evvel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere ulaşmasının olası görünmediğini bildirdi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ülkede havalimanı trafiğinin Kovid-19 salgını ve salgını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamalardan etkilendiği belirtildi.

İngiltere'de havalimanı trafiğinin bu yıl yüzde 75 azalmasının beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, ülkede söz konusu trafiğin 2024 yılından evvel Kovid-19 salgını öncesi seviyelere ulaşmasının öngörülmediği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının dünyanın bazı bölgelerinde kontrol altına alınmış olsa da seyahat kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle herhangi bir toparlanmanın zamanlaması ve niteliği konusunda hala ciddi bir belirsizlikler olduğu vurgulanarak, “Aşıya yönelik belirsizlik de devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 500'e yakın gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 110 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti
Moody's: İngiltere'de havalimanı trafiği 2024'den evvel salgın öncesi seviyelere dönmeyecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 274 bini geçti
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 100 bini aştı

Benzer haberler

Moody's: İngiltere'de havalimanı trafiği 2024'den evvel salgın öncesi seviyelere dönmeyecek

Moody's: İngiltere'de havalimanı trafiği 2024'den evvel salgın öncesi seviyelere dönmeyecek

İskoç hükümeti yeni bağımsızlık referandumunda ısrarlı

Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti İngiltere'de protesto edildi

İngiltere'de polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti

İngiltere'de polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti
İngiltere'de BBC, haberlerine en az güvenilen televizyon kanalı oldu

İngiltere'de BBC, haberlerine en az güvenilen televizyon kanalı oldu
Salgının finans kuruluşları üzerinde uzun vadeli etkileri olacak

Salgının finans kuruluşları üzerinde uzun vadeli etkileri olacak