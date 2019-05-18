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Dünya

Mogadişu'daki çatışmalar yaşamı olumsuz etkiliyor

Bombalı saldırılar nedeniyle kamyon ve ağır tonajlı araçların girmesine izin verilmeyen başkentin işlek caddelerinden Mekke el-Mukerreme'de taşımacılık sadece eşeklerle yapılabiliyor.

Cem Genco   | 18.05.2019
Mogadişu'daki çatışmalar yaşamı olumsuz etkiliyor

Mogadişu

Somali'nin başkenti Mogadişu'da halk, hükümet güçleri ile terör örgütü Eş-Şebab arasındaki çatışmaların getirdiği sıkıntılarla mücadele ediyor.

Afrika'nın doğusunda bulunan Somali'nin başkenti Mogadişu'da günlük yaşam zor koşullara rağmen devam ediyor. Zaman zaman bölgede meydana gelen bombalı saldırılar ve çatışmalar nedeniyle başkentte güvenlik sıkıntısı yaşanıyor. Somali güvenlik güçleri, bölgedeki olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde ve elleri tetikte dolaşıyor. Kentte güvenlik gerekçesiyle her 100 metre arayla kontrol noktaları bulunuyor.

Saldırılara karşı eşekli taşımacılık

Meydana gelen bombalı saldırılar nedeniyle başkent Mogadişu’nun işlek caddelerinden Mekke el-Mukerreme'ye kamyon ve ağır tonajlı araçların girmesine izin verilmiyor. Başkentin en önemli noktaları arasında yer alan caddede taşımacılık sadece eşeklerle yapılabiliyor.

Bazı Somalililer, daha güvenli olduklarını düşündükleri çevre kamplarda hayatını sürdürüyor.

Öte yandan, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı da bölgede görev alıyor.

Anne babaları gibi polis olmak istiyorlar

Polis olan anne veya babalarını saldırılarda kaybeden Somalili çocuklar, başkentteki 2017 yılında açılan Mahmud Absır Muse Polis Okulu'nda eğitim alıyor. Anne babaları gibi polis olmak isteyen 5-15 yaşlarındaki 84 çocuk, yatılı eğitime 18 yaşına gelene kadar devam ediyor. Okulu bitiren çocuklar, polis akademisine giderek polis olmaya hak kazanıyor.

Bu öğrencilerin masrafları, kentte görev yapan polisler tarafından karşılanıyor.

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