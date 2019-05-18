Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.75
Dolar
6.05
BIST 100
86,796.06
Altın
1,277.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşuyor
logo
Dünya

Mescid-i Aksa'da şiir akşamı

Mescid-i Aksa'da Türk ve Arap edebiyatının tanınmış şairlerinin eserlerinin seslendirildiği Kudüs şiirleri dinletisi düzenlendi.

Esat Fırat   | 18.05.2019
Mescid-i Aksa'da şiir akşamı AA/Mostafa Alkharouf

Kudüs

Türk yazar, şair ve edebiyatçılar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da "Kudüs Şiirleri" dinletisi düzenledi.

Türkiye Dergiler Birliğinin kurucularından yazar Asım Gültekin'in koordinatörlüğünde Harem-i Şerif'in avlusunda düzenlenen etkinliğe Türk ziyaretçilerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki alanda düzenlenen ve Filistinlilerin de katıldığı şiir dinletisinde Türk ve Arap edebiyatından tanınmış şairlerin Kudüs ile ilgili şiirleri okundu.

Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs, Filistin ve Mescid-i Aksa'nın önemine değindi.

Filistin'e 2006'da da saldırı düzenlendiğini belirten Gültekin, "Biz o zaman İstanbul'da şairlerle bir Filistin Şiir Akşamı düzenleme kararı almıştık. Şiir akşamını tertip etmeme rağmen babamın vefatı nedeniyle katılamamıştım. İşte o akşamın tekrarını 13 yıl sonra Mescid-i Aksa'da Kubbetu's Sahra'nın önünde gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Sanat, şiir ve edebiyatın hakikat ve mazlumların yanında olmasından başka bir şeyin düşünülemeyeceğine dikkati çeken Gültekin, "Kudüs düşünülmeden insanlığa girilemez. Hiçbir sanatçımızın bu duyarlılığın gerisinde durmamaması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şiir dinletisinde Nizar Kabbani, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Şabir Banbunhay ve Halis Mutlu'nun şiirleri okundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de Hudeyde limanı düğümü
Körfez'de ABD sıcağı
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar

Benzer haberler

Filistinliler Gazze'de yıkılan evlerin arasında iftar yaptı

Filistinliler Gazze'de yıkılan evlerin arasında iftar yaptı

'Güney Afrika'daki eski apartheid rejiminin uygulamaları bugün Filistin'de yaşanıyor'

Baskılara rağmen Doğu Kudüs’te ramazan davulu geleneği yaşatılıyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki: Hayale kapılanlar biz değil, onlar

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki: Hayale kapılanlar biz değil, onlar
İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı
Mescid-i Aksa’da 200 bini aşkın kişi cuma namazı kıldı

Mescid-i Aksa’da 200 bini aşkın kişi cuma namazı kıldı