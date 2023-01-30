Misket bombaları ve kalıntıları Suriye'de can almaya devam ediyor
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın başvurduğu "kullanımı yasaklı" misket bombaları nedeniyle 518'i çocuk en az 1435 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Ankara
Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, "Bomba içinde bomba" olarak bilinen ve uluslararası anlaşmalarla yasaklanan misket bombalarının Suriye'de kullanımı hakkında rapor yayımladı.
"Misket bombası kalıntıları, Suriye'de gelecek nesiller için açık bir tehdittir" başlıklı rapora göre, Temmuz 2012-Ocak 2023 tarihlerinde rejim ve Rus güçleri en az 496 kez misket bombası kullandı.
Bu saldırılarda 394'ü çocuk, 219'u kadın toplam 1053 sivil can verdi. Ancak misket bombalarının kalıntılarının daha sonra patlaması sonucu 124'ü çocuk, 31'i kadın toplam 382 sivil daha hayatını yitirdi. Böylece rejim ve Rusya'nın misket bombası saldırıları nedeniyle söz konusu dönemde 518'i çocuk, 250'si kadın en az 1435 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Misket bombaları uçaktan ya da havan toplarıyla atılabiliyor. Bunlar, düştüğü yerde ya da havada açılarak içindeki küçük bombaları etrafa saçıyor.
Patlamayan, toprağa gömülü kalan bombacıklar ise mayınlara benzer etki doğuruyor.
Ana bombadan çıkan küçük bombaların o an patlamayıp yıllar sonra patlaması, sivil can kayıplarına da neden oluyor.
Bu bölgelerde yaşayan çocuklar, misket bombalarıyla oynamaları veya temas etmeleri sonucunda hayatlarını kaybediliyor.
Savaş kalıntısı olarak da yıllarca tehdit olmayı sürdüren misket bombalarının kullanımı Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı ve uluslararası insan hakları ihlali olarak kabul ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.