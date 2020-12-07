Euro
9.46
Dolar
7.80
BIST 100
1,330.87
Altın
1,838.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mısır'da, Mursi dönemi Çalışma Bakanı'na 15 gün gözaltı kararı

Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi dönemi Çalışma Bakanı el-Ezheri'nin, "terörü finanse etme" suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına karar verildi.

Gülşen Topçu   | 07.12.2020
Mısır'da, Mursi dönemi Çalışma Bakanı'na 15 gün gözaltı kararı

İstanbul

Mısır medyasında yer alan haberlere göre savcılık, "terörü finanse etmek ve yasa dışı kurulan bir cemaate üye olmak" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Ezheri'nin 15 gün gözaltında tutulmasına karar verdi.

Ezheri, Mısır güvenlik güçleri tarafından 29 Ağustos 2013'te gözaltına alınmış ve 3 yıldan fazla Tora Hapishanesi'nde tutulduktan sonra Kahire Ceza Mahkemesi, 20 Eylül 2016'da tahliye edilmesine karar vermişti.

Eski Bakan Ezheri, "Giza Valiliğinin yakılması esnasında itfaiyenin valilik binasına gitmesini engellemek, Harem Caddesi'ni trafiğe kapatmak, polise taş atılması ve şiddeti teşvik" gibi suçlardan yargılanıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini aştı
Erciyes Üniversitesinde yerli aşıda faz-2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak

Benzer haberler

Mısır'da, Mursi dönemi Çalışma Bakanı'na 15 gün gözaltı kararı

Mısır'da, Mursi dönemi Çalışma Bakanı'na 15 gün gözaltı kararı

Macron insan hakları konusunda eleştirilen Sisi'yi Fransa'da ağırlayacak

Mısır mahkemesi 3 insan hakları aktivistinin mal varlığına el konulması kararını onayladı

Macron'a 'insan hakları ihlalleri' konusunda Sisi'ye 'baskı yap' çağrısı

Macron'a 'insan hakları ihlalleri' konusunda Sisi'ye 'baskı yap' çağrısı
Uluslararası Af Örgütü: Mısır'da son iki ayda 57 kişi idam edildi

Uluslararası Af Örgütü: Mısır'da son iki ayda 57 kişi idam edildi
Mısır yönetimi insan hakları konusunda Batı'yı test mi ediyor?

Mısır yönetimi insan hakları konusunda Batı'yı test mi ediyor?