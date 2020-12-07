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Dünya

AA kameramanı New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gösteride saldırıya uğradı

ABD'nin New York kentinde, Kovid-19 salgınından dolayı getirilen kısıtlamalara karşı protestolarda, göstericilerden biri, AA kameramanı Vural Elibol'a saldırarak basın kartını aldı.

Kasım İleri   | 07.12.2020
AA kameramanı New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gösteride saldırıya uğradı Fotoğraf: Tayfun Coşkun /AA

Washington

ABD'nin çeşitli kentlerinde uzun bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı kısıtlamalara karşı protestolar devam ederken, bugün New York'taki protestolar sırasında, Anadolu Ajansı (AA) Kameramanı Vural Elibol, saldırıya uğradı.

Özellikle de basına karşı tutumları ile dikkati çeken protestoculardan biri, Elibol'a yönelerek kolunu bükmeye çalıştı. Daha sonra AA kameramanının basın kartlarından birini çekip koparan gösterici, kartı yere atarak kırdı.

Elibol polis çağırırken, birçok kişi de göstericiyi engellemeye çalıştı.

Göstericiyi gözaltına alan polis, sorgunun ardından kısa süre içinde saldırganı serbest bıraktı.

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