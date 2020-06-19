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Dünya, Koronavirüs

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 79 kişi daha hayatını kaybetti

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 79 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yassine Aydi,Muhammed Semiz   | 19.06.2020
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 79 kişi daha hayatını kaybetti

Kahire


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 17'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 1774 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 52 bin 211'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, toplam iyileşen sayısını ise 13 bin 928 olarak açıkladı.

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