Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 79 kişi daha hayatını kaybetti
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 79 kişi daha yaşamını yitirdi.
Kahire
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Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 17'ye yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, son 24 saatte 1774 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 52 bin 211'e çıktığı aktarıldı.
Bakanlık, toplam iyileşen sayısını ise 13 bin 928 olarak açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.