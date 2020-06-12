Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1377'ye yükseldi
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 1377'ye yükseldi.
İstanbul
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 35 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1442 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
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Böylece virüs kaynaklı can kaybının 1377'ye, vaka sayısının da 39 bin 726'ya çıktığı aktarılan açıklamada, 402 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 10 bin 691'e ulaştığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.