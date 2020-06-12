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Dünya

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1377'ye yükseldi

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 1377'ye yükseldi.

Hacer Başer   | 12.06.2020
Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1377'ye yükseldi

İstanbul

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 35 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1442 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 1377'ye, vaka sayısının da 39 bin 726'ya çıktığı aktarılan açıklamada, 402 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 10 bin 691'e ulaştığı ifade edildi.

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