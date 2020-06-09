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Dünya, Koronavirüs

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1271 oldu

Mısır'da yeni tip koronavirüse yakalanan 34 kişi daha yaşamını yitirdi.

Gülşen Topçu   | 09.06.2020
Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1271 oldu

Kahire

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 34 kişinin daha hayatını kaybettiği, can kaybının 1271'e yükseldiği kaydedildi.


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Ülkede 1365 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 35 bin 444'e ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 375 olduğu bildirildi.

Açıklamada, en fazla vakanın Kahire, Giza ve El-Kalyubiye'de, en az vakanın ise Kızıldeniz, Matruh ve Güney Sina kentlerinde görüldüğü ifade edildi.

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