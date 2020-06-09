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Dünya, Koronavirüs

Kolombiya'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bini geçti

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 bini aştı.

Sinan Doğan   | 09.06.2020
Kolombiya'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bini geçti Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Ankara

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülen kişi sayısı 1483 artarak 40 bin 719'a yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 49 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1308'e çıktı.

Başkent Bogota, 13 bin 329 vakayla ülkede salgından en çok etkilenen yer olarak öne çıkıyor.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 16 bin 427 oldu.

Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.

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