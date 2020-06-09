Kolombiya'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bini geçti
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 bini aştı.
Ankara
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülen kişi sayısı 1483 artarak 40 bin 719'a yükseldi.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Son 24 saatte 49 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1308'e çıktı.
Başkent Bogota, 13 bin 329 vakayla ülkede salgından en çok etkilenen yer olarak öne çıkıyor.
Ülkede iyileşenlerin sayısı da 16 bin 427 oldu.
Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.