Mısır'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
Mısır'da bir Alman vatandaşının Kovid-19'dan ölmesiyle ülkede bu virüsten ilk ölüm vakası kaydedildi.
Mısır
Mısır'da bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölmesiyle ülkede bu virüsten ilk ölüm vakası kaydedildi.
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