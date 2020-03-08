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Dünya, Koronavirüs

Mısır'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Mısır'da bir Alman vatandaşının Kovid-19'dan ölmesiyle ülkede bu virüsten ilk ölüm vakası kaydedildi.

Gülşen Topçu   | 08.03.2020
Mısır'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Mısır

Mısır'da bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölmesiyle ülkede bu virüsten ilk ölüm vakası kaydedildi.

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