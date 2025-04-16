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Dünya

Mısır, Süveyş Kanalı'ndan 5 yılda yaklaşık 40 milyar dolar gelir elde etti

Mısır'ın, Süveyş Kanalı'ndan 5 yılda 39 milyar 919 milyon dolar gelir elde ettiği bildirildi.

Ali Semerci  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Mısır, Süveyş Kanalı'ndan 5 yılda yaklaşık 40 milyar dolar gelir elde etti

Istanbul

El-Mısri El-Yevm gazetesinin haberine göre, Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, seyir istatistiklerine göre ocak ayına kıyasla mart aynın seyir göstergelerinde hafif bir iyileşme olduğunu belirtti. Süveyş Kanalı'ndan geçiş yapan gemi sayısı yüzde 2,4 artarken net gemi tonajının da yüzde 7,1 arttığını kaydeden Rabi, istatistiklere göre geçen ocak ayına kıyasla gelirde yüzde 8,8'lik bir artış görüldüğüne işaret etti.

Süveyş Kanalı'nın son yıllarda deniz taşımacılığındaki öncü rolünü, çeşitli zorluklarla mücadele etme ve krizleri aşma kabiliyetini kanıtladığını belirten Rabi, istatistiklere göre, 2019-2024 yıllarında kanaldan 121 bin 902 geminin geçiş yaptığını, toplam net tonajın 7,154 milyar tona ulaştığını ve bu dönemde toplam 39 milyar 919 milyon dolar gelir elde edildiğini aktardı.

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Yıllara göre kanaldan geçen net gemi tonajı

Kanalın 2019-2024 dönemindeki performansının gelişimini değerlendiren Rabi, net gemi tonajının 2019'da 1,207 milyar tona ulaştığını, ardından COVID-19 krizi dolayısıyla 2020'de hafif bir düşüşle 1,169 milyar tona gerilediğini, 2021'de tekrar 1,275 milyar tona, 2022'de 1,410 milyar tona, 2023'te ise 1,568 milyar ton ile rekor seviyeye ulaştığını ifade etti.

Rabi, net gemi tonajının mevcut koşullardan etkilenmesi dolayısıyla 2024 yılında yüzde 66,5 azalarak 525 milyon tona gerilediğini belirtti.

Kanaldan geçen gemi sayısı

Seyir istatistiklerine göre Süveyş Kanalı'ndan geçen gemi sayısına ilişkin de bilgi veren Rabi, kanaldan 2019'da 18 bin 880, 2020'de 18 bin 830, 2021'de 20 bin 694, 2022'de 23 bin 851 gemi geçtiğini, 2023 yılında ise 26 bin 434 gemiyle yeni bir rekor kırıldığını ifade etti.

Rabi, "Kızıldeniz krizi" nedeniyle kanaldan geçişlerde 2023'e göre yüzde 50 düşüş kaydedilerek 2024'te geçen gemi sayısının 13 bin 213'e gerilediğine dikkati çekti.

Gelirlerin yıllara göre dağılımı

Elde edilen gelirler açısından ise kanaldan 2019'da 5,804 milyar dolar, 2020'de 5,606 milyar dolar gelir elde edildiğini, ardından 2021'de 6,334 milyar dolara gerilediğini, 2022'de 7,934 milyar dolara yükseldiğini ve 2023'te "tarihindeki en yüksek yıllık gelir" olan 10,250 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Rabi, kanal trafiğinin bölgedeki gerginliklerden etkilenmesinden sonra 2024'teki gelirlerin 2023'e kıyasla yüzde 61 azalarak 3,991 milyar dolara gerilediğine işaret etti.

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