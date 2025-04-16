Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye devam ediyor
Fanatik Yahudiler, Hamursuz Bayramı'nda polis korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürüyor.
Kudüs
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah ve öğlen saatlerinde İsrail polisinin koruması altında toplamda 1135 fanatik Yahudi'nin Aksa'ya baskın yaptığını belirtti.
Yahudilik inancına göre kutsal sayılan Hamursuz Bayramı'nın ilk dört gününde, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 3 bin 998'e ulaştı.
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Baskınlar sırasında İsrail polisinin, Mescid-i Aksa ve Eski Şehir genelinde yoğun şekilde konuşlandığı görüldü.
Fanatik Yahudiler, baskınlarla Aksa'da sadece Müslümanların ibadet edebileceği diğer dinlerden kişilerin ise yalnızca ziyarette bulunabileceği yönündeki statükoyu hiçe sayarak İsrail polisi korumasında Harem-i Şerif'te ayinler gerçekleştiriyor.
İsrail'de 12 Nisan akşamı başlayan ve 20 Nisan'a kadar devam edecek Hamursuz (Pesah) Bayramı dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının devam etmesi bekleniyor.
Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.
Yahudilerin 7 bayramında Mescid-i Aksa'ya baskınlar yoğunlaşıyor
Yahudilerin diğer 6 bayramında olduğu gibi Hamursuz (Pesah) Bayramı'nda da fanatiklerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar artıyor.
Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.
Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.
İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.
İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.
Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.
İsrail içinde Ultra Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.