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Dünya

Berlin'de Humboldt Üniversitesinde öğrenciler Filistin'e destek gösterisi yaptı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Humboldt Üniversitesinde bir grup öğrenci, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Erbil Başay  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Berlin'de Humboldt Üniversitesinde öğrenciler Filistin'e destek gösterisi yaptı Fotoğraf:Erbil Başay/AA

Berlin

Başkentteki Humboldt Üniversitesinin Emil Fischer Anfi Salonu'nun bulunduğu binaya giren öğrenciler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve Berlin eyalet hükümetinin 4 Filistin destekçisini sınır dışı etme planlarını protesto etti.

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Öğrenciler, binanın pencerelerinden, "Soykırıma işbirliği yapıyorsunuz", "Sadece bir devlet vardır Filistin 48" ve “Zafere kadar intifada” yazan pankartlar astı.

Binanın dışında da yaklaşık 20 kişi eylem yaptı. Buradaki göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Boykot İsrail", "Sınırlar kalksın, sınır dışılar olmasın", "Almanya faşist ülke" ve "Direniş uluslararası haktır" sloganları atarak, binadaki öğrencilere destek verdi.

Üniversite yönetimi, 40 ila 60 kişi olduğu tahmin edilen eylemcilerin binadan çıkarılmasını istedi.

Yoğun güvenlik önlemi alan polis, binanın önündeki göstericilere müdahale ederek en az 5 kişiyi gözaltına aldı.

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