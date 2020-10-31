Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış sitesindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey apartmanındaki enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Dünya

Mısır, petrol karşılığı Irak'ı yeniden imar edecek

Irak ile Mısır arasında 15 işbirliği protokolü imzalandığı ve Mısır'ın, petrol karşılığında Irak'ı yeniden imar etmesi konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 31.10.2020
Mısır, petrol karşılığı Irak'ı yeniden imar edecek

Bağdat

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli başkanlığındaki Irak-Mısır Ortak Yüksek Komitesi başkent Bağdat'ta toplandı. 

Toplantıda iki ülke arasında nakliye, su kaynakları, sağlık, çevre, adalet, yatırım, imar, sanayi, ticaret ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda 15 iş birliği protokolü imzalandı.

Ayrıca iki ülke arasında Mısır'ın petrol karşılığında Irak'ın yeniden imarına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmesi konusunda uzlaşı sağlandı.

Mısır Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Medbulli, komite toplantısında yaptığı konuşmada, iki ülkenin, petrol karşılığında Irak'ın yeniden imarının sağlanması konusunda prensipte anlaştığını belirtti.

Medbulli, Mısırlı şirketlerin, Irak'tan ithal edilecek petrole karşılık bu ülkede kalkınma projelerini hayata geçireceğini ifade etti.

Irak-Mısır Ortak Yüksek Komitesi, 1988 ve 1989 yıllarında yapılan iki toplantının ardından yıllar sonra ilk kez bir araya geldi.

Komite toplantısı için geçen hafta Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ülkenin bakanlarının katılımıyla hazırlık çalışmaları başlatılmıştı.

Irak'ta altyapı yıllardır savaşlar ve terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları gibi çeşitli nedenlerden ötürü ciddi hasar gördü. Bağdat yönetimi, ülkeye yatırımı çekmeye çalışırken, yatırımcılar, güvenlik sorunları nedeniyle uzak duruyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de 5 Kasım'dan itibaren başlayacak karantina ilan edildi
Kovid-19 salgınında son 24 saat
Avusturya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında gece sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın koronavirüs tedavisinin son aşamasında

Benzer haberler

Mısır, petrol karşılığı Irak'ı yeniden imar edecek

Mısır, petrol karşılığı Irak'ı yeniden imar edecek

MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mısır'daki seçimleri boykot eden muhalefet, rejimi sandıkta rüşvet ve usulsüzlük yapmakla suçluyor

BAE-İsrail normalleşmesi Mısır'ın enerji alanındaki hayallerini yıkacak mı?

BAE-İsrail normalleşmesi Mısır'ın enerji alanındaki hayallerini yıkacak mı?
Hamas: Normalleşme anlaşmaları, ümmeti parçalama konusunda İsrail'in iştahını kabartacak

Hamas: Normalleşme anlaşmaları, ümmeti parçalama konusunda İsrail'in iştahını kabartacak
Kerkük'te muhafaza edilen kutsal emanetler Mevlid Kandili dolayısıyla ziyarete açıldı

Kerkük'te muhafaza edilen kutsal emanetler Mevlid Kandili dolayısıyla ziyarete açıldı