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Dünya

İdlib’deki çiftçilere kamikaze İHA’yla saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Suriye'nin İdlib ilinde kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) bahçede zeytin toplayan sivillere yapılan saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ahmet Karaahmet,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 31.10.2020
İdlib’deki çiftçilere kamikaze İHA’yla saldırı: 1 ölü, 5 yaralı Fotoğraf: Muhammed Said/AA

İdlib

İdlib’deki çiftçilere kamikaze İHA’yla saldırı

Suriye'nin İdlib ilinde kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) bahçede zeytin toplayan sivillere yapılan saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Saldırı sonucu bir Suriyeli kadın, yüzünden yaralandı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Askeri muhaliflerin, Rus menşeli olduğunu bildirdiği kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) akşam saatlerinde İdlib'in Nahlye köyünde zeytin toplayan sivillere saldırı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgilere göre, söz konusu saldırıda 1 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

İdlib'e bağlı Kefrenbil ilçesinde konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri de İdlib’in Cebel Zaviye bölgesindeki Kefer Avid, Kensafra, Deyir Sünbül köylerine çok sayıda roket ve havan saldırısı gerçekleştirdi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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