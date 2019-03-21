Mısır'da fabrikada patlama: 10 ölü
Mısır'ın Suveyş kentinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 10 işçi hayatını kaybetti.
Kahire
Mısır’ın kuzey doğusundaki Suveyş kentinde bir fabrikanın yakıt deposunun patlaması sonucunda 10 işçi hayatını kaybetti.
Mısır yerel basını, Suveyş kentinin Ayn es-Suhna bölgesinde bir fabrikanın yakıt deposunun test edilmesi esnasında patlama meydana geldiğini aktardı.
Patlamada 10 işçinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 5 işçinin de yaralandığı aktarılan haberde, yaralanan işçilerin Suveyş devlet hastanesine nakledildiği kaydedildi.
Kaza ile ilgili Mısır resmi makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.
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