Mısır, Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'na ilişkin açıklamalarını reddettiğini duyurdu
Mısır, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'na ilişkin açıklamalarını reddettiklerini bildirdi.
Kahire
Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini belirtti.
Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'na ilişkin açıklamalarının ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen arabuluculuk çabalarını sekteye uğratmayı ve Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellenmeyi amaçladığı ifade edildi.
Ayrıca, Netanyahu'nun Mısır'ı da gündeme getirerek İsrail kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeyi hedeflediğine işaret edildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İsrail hükümetinin, mevcut durumu daha da kötüleştiren, saldırgan ve kışkırtıcı politikalarını meşrulaştırmayı amaçlayan bu tür açıklamalar yapmasının sonuçları var, bu durum bölgede gerginliğin daha da artmasına yol açıyor."
Mısır'ın bölgedeki önemine işaret edilen açıklamada, Kahire'nin bölgedeki barış süreci, bölgesel barış ve güvenliğin korunması ve istikrarı konusunda tarihi rolünü oynamaktaki kararlılığı vurgulandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır arasında bulunan Philadelphi Koridoru'nda kalma konusundaki ısrarına gerekçe olarak, Hamas Hareketi'nin silahlanmasının Mısır sınırı üzerinden gerçekleştiği imasında bulunmuştu.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu da, Netanyahu'nun, kabine toplantısında, "Philadelphi Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz." dediğini belirtmişti.
Ürdün ile Katar, Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'na ilişkin iddialarına karşı Mısır'a destek verdi
Ürdün ve Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'ın Philadelphi Koridoru'ndan Gazze Şeridi'ne silah geçişine göz yumduğuna ilişkin açıklamaların "yalan iddialar" olduğunu bildirdi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun açıklamalarının asılsız iddialar olduğu kaydedildi.
İsrail'in bu tür iddialarla ABD, Katar ve Mısır tarafından yürütülen Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerdeki arabuluculuk çabalarını baltalamak istediğine işaret edilen açıklamada, Amman'ın İsrail iddialarına karşı Kahire ile dayanışma halinde olduğunun altı çizildi.
Açıklamada, Amman'ın, "İsrailli yetkililer tarafından, işgal altındaki Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırganlıklarını meşrulaştırmaya yönelik saçma girişimlerde öne sürülen tüm iddiaları" reddettiği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu iddiaların "alçakça bir kışkırtma ve bölgenin tanık olduğu tehlikeli gerginliği şiddetlendirmekten ibaret olduğu" belirtildi.
Katar Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaparak Netanyahu'nun iddialarına karşı Mısır'la dayanışma halinde olduklarını duyurdu.
Netanyahu'nun ifadelerini "Barışı yok edecek İsrail yalanları" şeklinde niteleyen Katar açıklamasında, Mısır'a ilişkin iddiaların reddedildiği vurgulandı.
"İsrail işgalinin gerçekleri çarpıtmaya, yalanları tekrarlayarak dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışmaya dayanan yaklaşımı, eninde sonunda barış çabalarının bastırılmasına ve bölgedeki şiddet döngüsünün genişlemesine yol açacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma çözüm amaçlı, İsrail'in saldırganlığını sona erdirmek için bölgesel ve uluslararası çabaların güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.