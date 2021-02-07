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Dünya, Libya

Mısır Libya’da kurulacak yeni hükümet ile temas kurmaya hazır

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, Libya’da yeni kurulacak hükümet ile görüşme yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Aydoğan Kalabalık   | 07.02.2021
Mısır Libya’da kurulacak yeni hükümet ile temas kurmaya hazır

Kahire

Mısır merkezli "MBC Masr" kanalında ünlü sunucu Amr Edib'in programına telefonla bağlanan Sisi, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu tarafından yapılan oylama sonucu seçilen yeni Libya hükümeti ile, "Tobruk Parlamentosu tarafından onaylanmasının ardından temas kurmaya ve görüşmeye yapmaya hazır olduklarını" ifade etti.

Libya'da yürütme otoritesinin seçilmesini "doğru yönde atılmış bir adım olarak" nitelendiren Sisi, ülkede durumun iyiye gittiği değerlendirmesinde bulundu.

Mısır yönetimi, Abdülhamid Dibeybe'nin başbakan olarak belirlendiği seçim sonuçlarını tebrik etmiş ve yeni hükümete başarılar dilemişti.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin resmi sözcüsü Ahmed el-Mismari dün yaptığı görüntülü açıklamada seçim sonuçlarını tebrik etti. Mismari'nin açıklamasının Libya sokağına olumlu yansıdığı bildiriliyor.

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