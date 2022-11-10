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Dünya

Mısır’da açlık grevini sürdüren tutuklu aktivist Abdulfettah’a tıbbi müdahale

Mısır'da açlık grevindeki mahkum muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah'ın annesi Leyla Suveyf, oğluna sağlık durumu nedeniyle kaldığı cezaevinde tıbbi müdahalede bulunulduğunu söyledi.

Ekip   | 10.11.2022
Mısır’da açlık grevini sürdüren tutuklu aktivist Abdulfettah’a tıbbi müdahale

Kahire

Uluslararası bazı yayın kuruluşlarına konuşan Suveyf, oğlunun kaldığı cezaevi yönetiminin kendisine açlık grevini sürdüren Abdulfettah’a sağlık durumunun korunmasına yönelik tıbbi müdahalede bulunulduğu bilgisini verdiğini belirtti.

Konuyla ilgili tarafına herhangi bir bilgi verilmediğini aktaran Suveyf, “Bana onun (Ala Abdulfettah) herkes gibi normal bir şekilde cezaevinde olduğunu söylüyorlar. Cezaevine gittim, orada beklememi istemediler ve benden yazdığım mektupları da almadılar.” dedi.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, 2013'te "gösteri yasağını ihlal etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kahire Ceza Mahkemesi, Şubat 2015'te Abdulfettah'a, aynı suçlamayla 5 yıl hapis cezası vermiş, Kasım 2017’de de Yargıtay söz konusu kararı onamıştı. Abdulfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından Mart 2019’da "5 yıl adli kontrol şartıyla" tahliye edilmişti.

Abdulfettah, 29 Eylül 2019’da güvenlik güçleri tarafından tekrar gözaltına alınmıştı.

Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi, 20 Aralık 2021'de Abdulfettah’ı "yalan haber yaymak ve örgüte üye olmak" suçlamasıyla 5 yıl hapis ve 200 bin cuneyh (yaklaşık 13 bin dolar) para cezasına çarptırmıştı.

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