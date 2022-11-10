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Dünya

Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT greve gitti

Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT greve gitti

Esra Taşkın   | 10.11.2022
Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT greve gitti

Paris

Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar ile ülkenin en büyük işçi sendikası CGT, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artışı talebiyle greve gitti.

Başkent Paris ve içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde toplu taşımadaki grev sebebiyle "kara gün" olacağı tahmin edilirken banliyö trenleri ve metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Paris'te toplu taşıma kullanmak üzere Saint-Lazare Garı'na gelen Kadia isimli yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevin kendisini çok fazla etkilediğini, işe gitmek için kullanması gereken 2 metro hattının da kapalı olduğunu söyledi.

Kadia, "Ne yapacağımı bile bilmiyorum." diyerek, otobüs seferleri arasında bekleme süresinin uzun olduğuna dikkati çekti.

Arkadaşıyla Londra'dan Paris'e turist olarak gelen Jaini de toplu taşımadaki grevin kendilerini biraz etkilediğini belirterek, 13 numaralı metro hattı için Garibaldi istasyonuna gittiklerinde istasyonun kapalı olduğunu ve hattın çalışmadığını gördüklerini kaydetti.

Jaini, bu nedenle başka bir istasyona yürüyerek giderek metroya binmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, birçok metro hattı ve 30'dan fazla istasyon kapalı bulunuyor.

RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar, "sıfır metro, sıfır banliyö treni RER" sloganıyla 10 Kasım'da büyük çaplı greve gideceğini duyurmuştu.

Sendikalar çalışma koşullarının kötüleştiği gerekçesiyle yeni personel alımı ve enflasyona karşı maaş artışı talep ediyor.

Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT de maaşların enflasyona endekslenmesi talebiyle bugün için grev çağrısında bulunmuştu.

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