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Dünya

Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistan Başbakanı Mamin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile görüştü.

Sarp Özer   | 26.10.2020
Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistan Başbakanı Mamin ile görüştü

Ankara

Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev ile Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybut Atakulov'un da yer aldığı görüşmede, bölgesel ve ikili güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. 

Görüşmede Bakan Akar tarafından, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ortak tarih, ortak değerler ve kardeşlik bağlarının önemi vurgulanarak, hem askeri eğitim ve iş birliği hem de savunma sanayi alanlarındaki mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin gerekliliği belirtildi.

Akar, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesinin sadece Türkiye ve Kazakistan için değil, bölge barışı ve istikrarı için de önem taşıdığını, cumhurbaşkanları düzeyinde varılan mutabakat kapsamında çizilen çerçevede gerekli iş birliğinin hızla yapılmasının gerekliliğini ifade etti.

Bakan Akar, daha sonra Kazakistan Milli Muhafız Birlikleri Genel Komutanı Tümgeneral Ruslan Jaksilikov ile de görüştü.

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