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Dünya

Merkel: Salgın gibi küresel zorluklar ancak küresel çabayla aşılabilir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgın gibi küresel zorlukların, ancak küresel çabalarla aşılabileceğini söyledi.

Erbil Başay   | 21.11.2020
Merkel: Salgın gibi küresel zorluklar ancak küresel çabayla aşılabilir

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde sosyal medya platformlarında daha önce kayıt edilen video mesajı yayımlandı.

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ve bunun sebep olduğu sağlık, ekonomik ve sosyal etkilerinden muzdarib olduğunu ifade eden Merkel, "Her ülke buna karşı hem kendi cevaplarını vermeye hem de küresel alanda verilen cevaplara katkıda bulunmaya çalışıyor. Şüphesiz salgın gibi küresel zorluklar ancak küresel çabalarla aşılabilir." dedi.

Kovid-19 salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator ve COVAX'ın başlatıldığına işaret eden Merkel, bu küresel programın ilaçların ve aşıların geliştirilmesine ve dağıtılmasına hizmet ettiğini kaydetti.

Merkel," (Buradaki) Hedef 2021'in sonuna kadar 2 milyar doz aşıyı dağıtmak. Bu inisiyatif için yaklaşık 5 milyar dolar toplandı." ifadesini kullandı.

Salgını kontrol altına almak için her ülkenin aşıya ulaşması ve aşının uygun fiyatta olması gerektiğini vurgulayan Almanya Başbakanı, "Bunun için taahhüt edilen fonlar yeterli değil. Bu nedenle sizden bu önemli girişimi desteklemenizi rica ediyorum. Bu kısa vadeli yardım hepimizin çıkarına." değerlendirmesinde bulundu

Merkel, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Güvenilir finansmana, daha iyi iş birliğine, daha fazla bağımsızlığa ihtiyacımız var. G20 burada önemli ve vazgeçilmez destek sağlayabilir. Dünya genelinde birlikte durursak virüsü kontrol edebiliriz ve üstesinden gelebiliriz. Bunun için daha fazla çaba harcamaya değer." dedi.

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