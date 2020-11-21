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Dünya

Irak, Sincar Anlaşması'nı uygulamaya başladıklarını duyurdu

Irak Savunma Bakanlığı, Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY) arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanmaya başladığını açıkladı.

Gülşen Topçu   | 21.11.2020
Irak, Sincar Anlaşması'nı uygulamaya başladıklarını duyurdu

Bağdat

Irak Savunma Bakanlığı, Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY) arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanmaya başladığını açıkladı.

Irak Ordusu Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyine federal polis birliği gönderilmesiyle Sincar Anlaşması'nın uygulanmaya başlandığını belirtti.

Hafaci, anlaşmanın, Sincar'da sadece federal güçlerin bulunmasını ve sadece Irak bayrağının dalgalanmasını öngördüğünü kaydetti. Hafaci ayrıca, Federal Güçlere bağlı 6. Tümen'in, Sincar'ın güvenliğinden sorumlu olacağını dile getirdi.

IKBY'den anlaşmayla ilgili açıklama yapılmadı.

Sincar Anlaşması Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanmıştı.


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