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Dünya

Meloni'nin NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirmesi gündem oldu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin NATO Zirvesi'nde diğer liderlerle birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ı beklerken gözlerini devirmesi sosyal medyada dünya çapında gündem oldu.

Barış Seçkin  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Meloni'nin NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirmesi gündem oldu

Roma

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO'nun 75. yıl dönümü zirvesine katılan Meloni'nin, zirvedeki bir oturum öncesinde diğer liderlerle sohbet ederken Biden'ın gecikmesinden ötürü duyduğu memnuniyetsizliği yüzüne yansıdı.

İtalya Başbakanı'nın gözlerini devirdiği ve yüzünü buruşturduğu o anlar kameralara yansıdı. Meloni'nin, kameraların kendisini çektiğini anlayınca yüz ifadesini düzelttiği görüldü.

Meloni'nin bu görüntüleri sosyal medya mecralarında pek çok kullanıcı tarafından defalarca paylaşıldı ve en çok yorumlar yapılan içeriklerden oldu.

Biden geçen ay da Meloni ve diğer liderleri bekletmişti

Biden, G7 Dönem Başkanı İtalya’nın geçen ay Borgo Egnazia’da düzenlediği G7 Liderler Zirvesi’nin başında da ev sahibi Meloni başta olmak üzere diğer liderleri uzun süre bekletmişti.

G7 Zirvesinin ilk günü olan 13 Haziran'da konuklarını tek tek oturumların yapılacağı tesisin girişinde karşılayan Meloni, Biden dışındaki bütün liderleri kısa aralıklarla tek tek içeri alırken, en son gelen Biden tarafından 20 dakika ayakta bekletilmişti.

Bu süre zarfında sıkıldığını belli etmemeye çalışan Meloni, kendisiyle beraber bekleyen basın mensuplarından gelen özçekim talebini geri çevirmemiş ve akıllı cep telefonuyla özçekim yapmıştı.

Meloni’nin bu özçekim karesi de o dönem sosyal medyada üzerine sıkça konuşulan fotoğraflardan olmuştu.

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