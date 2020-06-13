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Dünya, Koronavirüs

Meksika'da otel, restoran ve fabrikaların açılmasına izin verildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının rekor seviyelere ulaştığı Meksika'da bazı eyaletlerde otel, restoran ve fabrikaların açılmasına izin verildi.

Nuri Aydın   | 13.06.2020
Meksika'da otel, restoran ve fabrikaların açılmasına izin verildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Meksika basınındaki habere göre, yetkililer, Kovid-19 vakalarının azalmaya başladığı ve mevcut hastane koşullarının elverişli olduğu eyaletlerdeki otel, restoran ve fabrikalar gibi bazı iş yerlerinin açılmasına izin verildiğini duyurdu. Yetkililer, açılmasına izin verilen iş yerlerinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Ülkede son 24 saatte 5 bin 222 yeni kovid-19 vakasına rastlanırken salgına bağlı 504 yeni ölüm gerçekleşti. Toplam Kovid-19 vaka sayısının 139 bin 196'ya yükseldiği Meksika'da salgın nedeniyle ise 16 bin 450 kişi yaşamını yitirmişti.

Salgın nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin işsiz kaldığı ülkede, ekonominin bu yıl yüzde 8 küçülmesi bekleniyor.

Kovid-19'dan en çok etkilenen başkent, kendi normale dönüş planını açıkladı

Ülkede salgından en çok etkilenen başkent Mexico City, federal hükümetin iş yerlerinin açılmasına izin verdiği eyaletler arasında bulunmuyor.

Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, şehirde gelecek hafta itibarıyla normale dönüşlerin başlayacağını belirtti. Toplu taşıma ve trafik kısıtlamalarının kaldırılacağını belirten Sheinbaum, pazar, alışveriş merkezi, restoran ve kiliselerin gelecek hafta açılabileceğini kaydetti.

Resmi rakamlara göre, ülkedeki koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 40'ı başkentte görüldü. Yaklaşık 21 milyon nüfuslu başkentte salgının başlangıcından bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanmamış, ancak halka evde kalmaları çağrısı yapılmıştı.


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