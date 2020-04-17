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Dünya

Meksika'da Kovid-19'la mücadelede seyahat kısıtlaması önlemi

Meksika'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen yerler ile daha az etkilenen yerler arasında seyahat kısıtlaması uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Zehra Ulucak   | 17.04.2020
Meksika'da Kovid-19'la mücadelede seyahat kısıtlaması önlemi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Kovid-19 salgınından şimdiye kadar etkilenmeyen kasabalardaki yetkililerden, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için “sıhhi güvenlik kordonları oluşturmaya yardımcı olmalarını” istedi.

Sağlık müsteşarı Hugo Lopez-Gatell, danışma gruplarından gelen bu tavsiyenin amacının, ülkeyi çoğu büyük şehirler olmak üzere çok sayıda vakanın görüldüğü yerler ile çok az ya da hiç vaka bulunmayan yerleri ayırmak olduğunu belirtti.

Düşük enfeksiyon ve yüksek enfeksiyon görülen alanlar arasında seyahate, "acil, haklı" nedenlerden ötürü izin verileceğini aktaran Lopez-Gatell, ancak yetkililerin büyük olasılıkla, yolcuların Kovid-19 semptomları taşıyıp taşımadığını kontrol etmek için otoyol kontrol noktaları oluşturacaklarını kaydetti.

Lopez-Gatell, ülkedeki takriben 2 bin 470 kasaba ve belediyenin yaklaşık beşte birinde yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildiğini söyledi.

Diğer yandan, hükümetin, salgının Meksika'da yaklaşık 3 hafta içinde zirve noktasına ulaşacağı tahmininde bulunarak, sosyal mesafe önlemlerinin süresini mayıs ayı sonuna kadar uzattığı ifade edildi.

Meksika'da şimdiye kadar 6 bin 297 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 486 kişi hayatını kaybetti.

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