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Dünya, Koronavirüs

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 667 kişi öldü

Meksika'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 667 kişi yaşamını yitirdi.

Fuat Kabakcı   | 19.06.2020
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 667 kişi öldü

Ankara

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 667 artarak 19 bin 747’ye yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 662 artışla 165 bin 455’e çıktı.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 123 bin 95 olarak kaydedildi. 

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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