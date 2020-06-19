Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 667 kişi öldü
Meksika'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 667 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 667 artarak 19 bin 747’ye yükseldi.
Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 662 artışla 165 bin 455’e çıktı.
Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 123 bin 95 olarak kaydedildi.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.