Euro
7.69
Dolar
6.86
BIST 100
112,492.40
Altın
1,729.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden 'Trump'ın ırksal tutumu' nedeniyle istifa

ABD Dışişleri Bakanlığı Yasama İşleri Bakan Yardımcısı Mary Elizabeth Taylor'ın Başkan Donald Trump'ın ülkedeki ırkçı gerginlikleri ele alma biçimi nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

Safvan Allahverdi   | 19.06.2020
ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden 'Trump'ın ırksal tutumu' nedeniyle istifa

Washington

ABD'li Washington Post gazetesi, Trump'ın Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Dışişleri Bakanlığında görev yapan Yasama İşleri Bakan Yardımcısı Mary Elizabeth Taylor'ın sunduğu istifa mektubunu yayımladı.

Taylor tarafından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderilen istifa mektubunda, "Başkanın ırksal adaletsizlik ve siyahi Amerikalıları kapsayan eylemleri temel değerlerim ve inançlarımla uyuşmuyor. Bu durumda vicdanımın sesini dinleyerek Dışişleri Bakanlığı Yasama İşleri Bakan Yardımcılığı görevinden ayrılmak zorundayım." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığında söz konusu göreve gelen ilk siyahi diplomat olan Taylor, 2017 ve 2018 yılları arasında Beyaz Saray'da Yasama İşleri Başkanının özel asistanı olarak görev yaptı.

Trump, 25 Mayıs'ta Minneapolis'te siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle başlayan protestolara yer yer sert tepki göstermiş, özellikle başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olaylarını gerekçe göstererek ağır güvenlik önlemleri alınması talimatı vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1238 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 667 kişi öldü
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 18 bini aştı
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü
Dünya Bankası: Kovid-19 eğitimde kalıcı kayba neden olabilir

Benzer haberler

ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden 'Trump'ın ırksal tutumu' nedeniyle istifa

ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden 'Trump'ın ırksal tutumu' nedeniyle istifa

ABD Hava Kuvvetleri başmüfettişliğinden protestoları izleyen askeri uçaklara inceleme

ABD'nin birçok eyaletinde Kovid-19 rakamları rekor seviyede yükseldi

Yüksek sıcaklık ve hava kirliliği prematüre bebek ya da ölü doğumlara neden olabiliyor

Yüksek sıcaklık ve hava kirliliği prematüre bebek ya da ölü doğumlara neden olabiliyor
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 120 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 120 bine yaklaştı
ABD, Rus uçaklarının Libya'da uçtuklarına ilişkin kanıtlar paylaştı

ABD, Rus uçaklarının Libya'da uçtuklarına ilişkin kanıtlar paylaştı