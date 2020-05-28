Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 463 kişi öldü
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 463 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 463 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 463 artarak 8 bin 597’ye yükseldi.
Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 463 artışla 78 bin 23'e ulaştı. Ülkede, "bir günde görülen en yüksek vaka artışı" gerçekleşti.
Dün, Meksika’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.
Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.