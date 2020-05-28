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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1086 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1086 artarak 25 bin 598'e yükseldi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 28.05.2020
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1086 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1086 kişi yaşamını yitirdi. 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1086 artarak 25 bin 598'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 20 bin 599 artışla 411 bin 821'e ulaştı. 

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

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