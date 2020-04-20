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Dünya, Koronavirüs

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 686'ya yükseldi

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 686'ya çıktı.

Sinan Doğan   | 20.04.2020
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 686'ya yükseldi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 36 artarak 686'ya, vaka sayısının da 764 artarak 8 bin 261'e ulaştığını bildirdi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 3 bin 87 oldu.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede iyi bir noktada olduklarını belirterek, "Halktan ricamız sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri çünkü çok iyi gidiyoruz. Sağlık çalışanlarımıza daha fazla saygı duyun ve evde kalmaya özen gösterin." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meksika'nın talepleri kapsamında Çin'den maske ve tıbbi malzemelerin bulunduğu yeni bir uçak daha başkent Meksiko'ya ulaştı.

Çin'den Meksika'ya 7 Nisan'da da 10 ton eldiven, maske ve tıbbi ekipmanın bulunduğu bir uçak gelmişti.

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