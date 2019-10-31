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Dünya

Meksika'da hapishanede isyan: 6 ölü, 2 yaralı

Meksika'nın Morelos eyaletindeki hapishanede çıkan isyanda 6 mahkum öldü, 2'si de yaralandı.

Emel Öz Gözellik   | 31.10.2019
Meksika'da hapishanede isyan: 6 ölü, 2 yaralı

Meksiko

Meksika'nın Morelos eyaletindeki hapishanede çıkan isyanda 6 mahkum öldü, 2'si de yaralandı.

Morelos eyaleti yetkilileri, Cuernavaca kentinin güneyinde yer alan hapishanede isyan çıktığını bildirdi.

İsyanda 6 mahkumun öldüğünü, 2'sinin de yaralandığını belirten yetkililer, mahkumlar tarafından rehin alınan 4 gardiyanın daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Bu arada, isyanı bastırmak üzere hapishaneye çok sayıda polis ve asker gönderildi.

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