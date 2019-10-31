Meksika'da hapishanede isyan: 6 ölü, 2 yaralı
Meksika'nın Morelos eyaletindeki hapishanede çıkan isyanda 6 mahkum öldü, 2'si de yaralandı.
Meksiko
Meksika'nın Morelos eyaletindeki hapishanede çıkan isyanda 6 mahkum öldü, 2'si de yaralandı.
Morelos eyaleti yetkilileri, Cuernavaca kentinin güneyinde yer alan hapishanede isyan çıktığını bildirdi.
İsyanda 6 mahkumun öldüğünü, 2'sinin de yaralandığını belirten yetkililer, mahkumlar tarafından rehin alınan 4 gardiyanın daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti.
Bu arada, isyanı bastırmak üzere hapishaneye çok sayıda polis ve asker gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.