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Dünya

Afrin'de terör saldırısı: 8 ölü, 14 yaralı

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 8 sivil öldü, 14 sivil yaralandı.

Ömer Koparan,Adham Kako   | 31.10.2019
Afrin'de terör saldırısı: 8 ölü, 14 yaralı

Afrin/Azez

Afrin'de sabah 07.00 sularında meydana gelen terör saldırısında, ilçenin sebze haline bırakılan bomba yüklü soğuk hava depolu kamyonet patlatıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre halde çalışan 8 sivil yaşamını yitirdi, saldırıda yaralanan 14 sivil hastaneye kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaralananlar arasında 2 de çocuğun olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından sebze halinde yangın çıktı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Afrin ilçe merkezinde, teröristler zaman zaman bomba yüklü araçlarla sivilleri hedef alıyor.

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