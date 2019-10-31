Afrin'de terör saldırısı: 8 ölü, 14 yaralı
Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 8 sivil öldü, 14 sivil yaralandı.
Afrin/Azez
Afrin'de sabah 07.00 sularında meydana gelen terör saldırısında, ilçenin sebze haline bırakılan bomba yüklü soğuk hava depolu kamyonet patlatıldı.
Olayda ilk belirlemelere göre halde çalışan 8 sivil yaşamını yitirdi, saldırıda yaralanan 14 sivil hastaneye kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.
Yaralananlar arasında 2 de çocuğun olduğu öğrenildi.
Saldırının ardından sebze halinde yangın çıktı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Afrin ilçe merkezinde, teröristler zaman zaman bomba yüklü araçlarla sivilleri hedef alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.