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Dünya

Meksika'da El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman gözaltına alındı

Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez, ülkenin kuzeyinde gözaltına alındı.

Sinan Doğan   | 05.01.2023
Meksika'da El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman gözaltına alındı

Bolivar

Federal hükümet kaynaklarına göre, ABD tarafından en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Guzman, Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Eyalet valisi Ruben Rocha, operasyonu sabah saatlerinde federal polisin gerçekleştirdiğini belirterek, halktan evlerinden çıkmamasını istedi.

Operasyonun detaylarına ilişkin yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

Guzman kimdir?

Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Guzman'ın en son yakalandığı 17 Ocak 2019'da bir dizi şiddet dalgasına yol açmıştı.

ABD'de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo'nun oğullarından Guzman'ın yakalanmasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda asker yaralanmış, 51 mahkum cezaevinden firar etmişti.

Onlarca araç ve iş yerinin ateşe verildiği olaylar sonucunda Guzman serbest bırakılmıştı.

El Chapo ABD'ye iade edilmişti

El Chapo lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

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