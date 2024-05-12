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Dünya

Meksika açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaleti açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeynep Katre Oran  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Meksika açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'daki depremin merkez üssünün, Chiapas eyaletinin Brisas Barra de Suchiate bölgesinin 17 kilometre güneybatı açıklarında olduğunu bildirdi.

Yerin 75,4 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, komşu ülke Guatemala'dan da hissedildi.

Henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.

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