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Dünya

Mart 2025, Avrupa'da "en sıcak mart" olarak kayıtlara geçti

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, Mart 2025'in Avrupa'da "en sıcak mart" olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Mart 2025, Avrupa'da "en sıcak mart" olarak kayıtlara geçti

Brüksel

Copernicus tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mart 2025 14,06 derecelik ortalamayla küresel olarak ikinci en sıcak mart ayı oldu.

Bu değer, 1991-2020 ortalamasının 0,65 derece ve mart ayı için (1850-1900 yıllarını kapsayan) "sanayi öncesi seviye"nin 1,60 derece üzerine karşılık geldi.

Mart 2025'te sıcaklık, 2024'ün rekor kırılan mart ayından 0,08 daha az ölçüldü.

Diğer yandan Mart 2025, küresel ortalama hava sıcaklığının sanayi öncesi seviyeden 1,5 derece fazla ölçüldüğü son 21 ay içerisindeki 20. ay oldu.

Avrupa

Avrupa'da ise Mart 2025'te ortalama sıcaklık 6,03 derece ölçüldü. Bu, 1991-2020 mart ayı ortalamasının 2,41 derece üzerine çıktı. Böylece geçen ay, Avrupa için en sıcak mart oldu.

Sıcaklıklar Avrupa genelinde ağırlıklı olarak ortalamanın üzerindey gerçekleşti. En büyük sıcaklık anomalileri doğu Avrupa ve güneybatı Rusya'da kaydedilirken, İber Yarımadası'nda ortalamadan daha soğuk sıcaklıklar hissedildi.

"Avrupa genelinde zıt yağış uçlarının olduğu bir ay oldu"

Açıklamada Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess'in "Mart 2025, Avrupa için en sıcak mart ayı oldu ve sıcaklıkların rekorları kırmaya devam ettiğini bir kez daha vurguladı. Ayrıca Avrupa genelinde zıt yağış uçlarının olduğu bir ay oldu; birçok bölge rekor seviyedeki en kurak mart ayını yaşarken, diğerleri en azından son 47 yıldır rekor seviyedeki en yağışlı mart ayını yaşadı." ifadelerine yer verildi.

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