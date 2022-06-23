Dolar
17.36
Euro
18.29
Altın
1,826.46
ETH/USDT
1,125.00
BTC/USDT
20,898.00
BIST 100
2,543.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının şüphelisi S.A yakalandı
logo
Dünya

Maradona'nın sağlık ekibi ihmal gerekçesiyle yargılanacak

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle sekiz sağlık personeli yargılanacak.

Yunus Kaymaz   | 23.06.2022
Maradona'nın sağlık ekibi ihmal gerekçesiyle yargılanacak

İstanbul

Arjantin adli makamları, Maradona'nın iki yıl önce kalp krizi geçirerek vefat etmesinin ardından kurulan sağlık kurulunun tedavide "eksiklikler ve usulsüzlükler" olduğuna yönelik raporu üzerine, 8 kişilik personelin yargılanmasına karar verdi.

Sağlık personeli, Arjantinli eski futbolcunun ölümüyle ilgili "kusurlu cinayet" suçundan yargılanacak.

20 uzmanın yer aldığı sağlık kurulu, geçen yıl hazırladığı raporda, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının "kaderine terk edildiği" sonucuna varmıştı.

Raporda, Maradona'nın son günlerinde uygun şartlar altında hastanede tedavi edilmesi halinde daha uzun süre hayatta kalabileceği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'teki orman yangınının faili polis ve jandarmanın detaylı çalışması sonucu yakalandı
İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada mütalaa
İtalya'da hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri Türkiye'ye yola çıktı
Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi 140 kişilik ekip arıyor

Benzer haberler

Maradona'nın sağlık ekibi ihmal gerekçesiyle yargılanacak

Maradona'nın sağlık ekibi ihmal gerekçesiyle yargılanacak

Medipol Başakşehir'de hedef Süper Lig'i ilk 4'te bitirmek

TFF Kulüp Lisans Kurulu 6 kulübe daha lisans verdi

Trabzonspor'un yeni sezon kombine biletleri yarın satışa çıkacak

Trabzonspor'un yeni sezon kombine biletleri yarın satışa çıkacak
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma: Gerçekleştirmek istediğimiz çok hedef var

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma: Gerçekleştirmek istediğimiz çok hedef var
Ankaragücü sezonu 25 Haziran'da açacak

Ankaragücü sezonu 25 Haziran'da açacak