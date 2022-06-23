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İstanbul İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca Riva'daki canlı hayvan kabul merkezinde açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

ABD'den Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemlerini de içeren 450 milyon dolarlık yeni yardım

Beyaz Saray, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemi olan Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerini de içeren (HIMARS) 450 milyon dolarlık yeni savunma yardımı sağlayacaklarını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 23.06.2022
ABD'den Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemlerini de içeren 450 milyon dolarlık yeni yardım

Washington DC

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, "ABD, bugün Ukrayna'ya demokrasisini savunmak için verdiği söz kapsamında 450 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi sağlayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu pakette, silahlar ve ekipmanların yanı sıra HIMARS'ın olduğunu belirten Kirby, "Bu yardımlar Ukrayna'nın kıyılarını ve su yollarını korumasını sağlıyor." dedi.

Kirby, Biden'ın Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Ukrayna'ya 13 savunma yardım paketi açıkladığını ve bu yardımların toplam değerinin 6,1 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

ABD Başkanı Biden, son olarak 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık savunma yardımı sağlayacaklarını belirtmişti.

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