Malta'daki Türk vatandaşları yurda doğru yola çıktı
Malta’da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye dönmek isteyen 104 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına ait özel seferle yurda doğru yola çıktı.
Roma
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AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yurda dönmek için Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğine talepte bulunan ve geçici süreyle bu ülkeye gelen Türk vatandaşları Malta'dan ayrıldı.
Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı ve Büyükelçilik yetkililerinin, Malta Uluslararası Havaalanı'ndan uğurladığı öğrenci ve işçilerden oluşan 104 kişi, THY’nin özel seferiyle yerel saatle 12.30 civarında yola çıktı.
Malta'dan ayrılan Türk vatandaşları, Türkiye'de uygulanan tedbirler çerçevesinde 14 gün karantinada tutulacak.
Öte yandan Malta’da şu ana kadar üç kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplamda 427 kişiye virüs teşhisi konmuştu.
Ülkede, aktif Kovid-19 vaka sayısı ise 306'ya yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.