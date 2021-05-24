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Dünya, Koronavirüs

Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu

Malta Sağlık Bakanı Fearne, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz yeni tip koronavirüs aşısının yapıldığını ve sürü bağışıklığını sağladıklarını bildirdi.

Barış Seçkin   | 24.05.2021
Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Roma

Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapıldığını ve sürü bağışıklığını sağladıklarını bildirdi.

Fearne, Malta Halk Sağlığı Kurumu Yetkilisi Prof. Dr. Charmaine Gauci ile düzenlediği basın toplantısında, ülkede aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanı, bu akşam itibarıyla yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılamada ilk dozu ve yüzde 42'sinin ikinci dozu almış olacağını belirterek, "Bugün sürü bağışıklığına ulaştık. Aşı virüse karşı bir silahtır." dedi.

Fearne ayrıca iki doz aşılananların temmuz ayından itibaren açık havada maske takmak zorunda olmayacağını söyledi.

Ülkede normale dönüş yolunun başladığını dile getiren Fearne, ancak halkın halen yüzde 30'unun aşılanması gerektiğini ifade etti.

Böylece Malta, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun belirlediği yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini yaz sonuna kadar aşılama hedefine ilk ulaşan ülke olmayı başardı.

Malta'da Kovid-19 salgınına karşı Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Moderna ve Johnson&Johnson aşıları kullanılıyor.

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