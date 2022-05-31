Malili sanatçı Sahel'deki terör sorununa 'estetik şekilde' dikkati çekiyor
Malili sanatçı Abdoulaye Konate, Sahel'e özgü renk ve kumaşları kullandığı eserlerinde hem toplumsal sorunlara dikkati çekiyor hem de Afrika çağdaş sanatından eşsiz eserleri meraklısıyla buluşturuyor.
Dakar
Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Dakar Bienali'nin resmi seçkisinde yer alan 59 sanatçıdan biri olan Konate'nin çağdaş sanat alanındaki eserleri, bienal yönetiminin "Usta (The Master/Le Maitre)" ismini verdiği özel bir başlıkla sergileniyor.
Dakar'daki eski adalet sarayı, bienalin resmi seçkisindeki eserlere ev sahipliği yaparken Konate'nin çalışmaları ise adalet sarayının en büyük duruşma salonunda özel bir ışıklandırma yöntemiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
İlk açıldığı 1958'den 1992'ye kadar sayısız yargılamanın yapıldığı salonda, ziyaretçileri Tevarik toplumunun kullandığı renk ve desenlerden oluşturulan, boyutları 6 metreyi bulan enstalasyonlar karşılıyor.
Uzaktan bakıldığında dev bir tabloyu andıran enstalasyonlar, Batı Afrika'da sıkça kullanılan "bazin" isimli renkli parlak kumaşlardan dikilen yüzlerce dikdörtgen parçadan oluşuyor.
Konate, enstalasyonlarında Sahel'deki terör sorunundan, Gana'daki kadim Ashanti İmparatorluğuna kadar birçok farklı konudan ilham alıyor.
Mali'nin en önemli görsel sanatçılarından birisi olan 69 yaşındaki Konate, AA muhabirine, eserlerinin sergilendiği salonda sanat yaşamını ve eserlerinin çıkış noktasını anlattı.
"Çocukluğumda çölde kaldığım gecelerden ilham aldım"
Konate, sanat hayatına Bamako'daki Mali Ulusal Sanatlar Enstitüsünde başladığını ardından Küba'nın başkenti Havana'da plastik sanatlar eğitimi aldığını söyledi.
Resim, akrilik gibi türlerde çalıştığını ancak 1990'lardan itibaren enstalasyona yöneldiğini kaydeden Konate, "Sanatçıların, şarkıcıların hatta avcı toplumların geleneksel kıyafetlerinden etkilenerek kumaşlarla enstalasyonlara başladım." dedi.
Konate, bazı eserlerinde ise ilham kaynağının çocukluğundaki çöl hatıraları olduğunun altını çizerek "'Mavi Ay' isimli eserimde mavinin çeşitli tonlarını görüyorsunuz. Çocukluğumda çölde kaldığımız gecelerde ayı izlemeyi çok severdim. Ay ışığı çöle düştüğünde müthiş bir mavi tonuna bürünürdü. O görüntü hafızama kazınmış olacak ki enstalasyonların yanı sıra resim ve akrilikte de bana ilham oldu." diye konuştu.
Çocukluğunun çölde geçtiğini ve birçok kültüre tanık olduğunu kaydeden Konate, eserlerinde Tevarik toplumundan ögelerin yanı sıra Fulani, Berber, Malinke, Soninke gibi etnik grupların yaşam pratiklerinden etkilendiğini belirtti.
"Mali'nin terör sorununa ışık tutmak istedim"
Eserlerinin "görsel estetik" ve "toplumsal mesaj" olmak üzere iki temaya odaklandığını kaydeden Konate, toplumsal mesaj kısmında da daha çok Sahel'deki terör sorununa vurgu yaptığını belirtti.
Konate, şöyle devam etti:
"'Ölüm Cezası', 'Kırmızı Damlalar (Sahel'in kanı)' ve 'Dini Fanatizme Hayır' isimli 3 enstalasyon ile özellikle Mali'nin mağduru olduğu terör saldırıları ve aşırıcı hareketlere ışık tutmak istedim. Enstalasyonlarımın mahkeme salonunda sergilenmesi de benim fikrimdi zira hem boyut hem de taşıdığı mesaj bakımında bu mekanın çok uygun olduğunu düşünüyorum. Mesela 'Ölüm Cezası'nın, nice yargılamaların tanığı eski bir mahkeme salonun duvarında sergilenmesi çok heyecan verici. Böyle bir mekan, eserin etkisini, vermek istediği mesajı pekiştiriyor, artırıyor."
"5 kişilik ekiple 8-10 ay hiç durmadan çalışıyoruz"
Konate, enstalasyonların uzun uğraşlar sonucu 5 kişilik bir ekiple ortaya çıktığına dikkati çekerek "Eserleri 5 asistanımla ortalama 8-10 ayda haftanın 7 günü durmadan çalışarak tamamlıyoruz. Bazılarında 2-3 bin bazılarında 10 binden fazla kumaş parçası kullanıyoruz. Her bir kumaşın üzerinden en az 7 defa makinayla geçiyoruz. Eserin vermek istediği mesajın yanı sıra teknik kısmının özellikle son halinin kusursuz olması da benim için çok önemli." diye konuştu.
Konate, dünyanın ama özellikle de Mali'nin tolerans ve hoşgörüye ihtiyacı olduğunu ancak diyalogla, aşırıcı fikirlerin önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.