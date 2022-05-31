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Dünya

Belçika'da kamu çalışanlarından grev

Belçika'da kamu çalışanları, ücretlerin artırılması, iş yüklerinin hafifletilmesi ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.

Ata Ufuk Şeker   | 31.05.2022
Belçika'da kamu çalışanlarından grev Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Belçika'daki kamu çalışanlarını temsil eden bütün işçi sendikaları, 1 günlük grev başlattıklarını açıkladı.

Sendikalar, son dönemde hayat pahalılığının çalışanların alım gücünü düşürdüğüne dikkati çekerek, işçi haklarına daha fazla saygı gösterilmesini, çalışma koşullarının, ücretlerin ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesini, personel eksikliğinin giderilmesini ve kamu yatımlarının artırılmasını talep etti.

Grev nedeniyle ülke genelinde özellikle federal, bölgesel ve yerel kamu hizmetleri aksadı. Tren seferleri, toplu taşıma, belediye, posta, eğitim, ceza infaz kurumları ve kamu yayıncılığı yapan kurumların hizmetlerinde de kesintiler yaşandı.

Belçika'da enflasyon, mayısta yüzde 8,97 ile 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Son dönemde enflasyondaki artış Belçikalıları da rahatsız ediyor. Ülkede, temel gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor.

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