Dolar
28.01
Euro
29.55
Altın
1,950.74
ETH/USDT
1,572.30
BTC/USDT
28,222.00
BIST 100
7,891.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile görüşmelerinin ardından Tel Aviv’deki otelden çıkış yapacak
logo
Dünya

Mali'deki BM Barış Gücü askerleri 2 üsten çekilmeye başladı

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA), artan saldırılar ve güvenlik endişesiyle ülkenin Kidal bölgesindeki 2 üsten çekilmeye başladığı bildirildi.

Gülsüm İncekaya  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Mali'deki BM Barış Gücü askerleri 2 üsten çekilmeye başladı Fotoğraf: Ali Dia/AA

İstanbul

MINUSMA'ya bağlı barış gücü askerleri, artan terör saldırıları ve güvensizlik nedeniyle 2 üsten çekilmeye başladı.

BM misyonu, Kidal bölgesindeki Tessalit ve Aguelhok kamplarını hızla boşaltmaya başladıklarını açıkladı.

Misyondan yapılan açıklamada, "Yaşam koşullarının hızla kötüleşmesi, yüzlerce misyon görevlisinin güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalması nedeniyle üsleri boşaltma sürecini mümkün olan en kısa zamanda tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Mali'de 2013'ten bu yana sahada olan MINUSMA, Mali hükümetinin talebiyle yıl sonundan önce ülkeden tamamen çekileceğini bildirmişti.

MINUSMA, ülkenin iç kesimlerindeki Ogossagou kampını 4 Ağustos'ta orduya teslim etmiş, kuzeydeki Ber ve Goundam kamplarının da ağustos sonuna kadar boşaltılacağını duyurmuştu.

Dünyada en çok kayıp veren barış gücü: MINUSMA

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kuruldu.

Bugüne kadar 180'den fazla unsurunu kaybeden MINUSMA, "dünyada en çok kayıp veren barış gücü" olarak biliniyor.

Ayrıca Mali, BM barış gücü misyonları için "en tehlikeli ülke" kabul ediliyor.

Mali'yi terk eden barış gücü personelinin sayısı 3 bin 300'ü geçmişti

MINUSMA'dan 27 Eylül'de yapılan açıklamada, Mali'den çekilme planı kapsamında son olarak Mopti Kampı'ndaki 116 Senegal askerinin ülkesine döndüğü belirtilmişti.

Açıklamada, MINUSMA'ya bağlı 2 bin 680 barış gücü askeri ve 596 BM polisinin yanı sıra çok sayıda BM görevlisi ve gönüllüsünün de ülkeyi terk ettiği ve geri çekilen toplam personel sayısının 3 bin 367'yi bulduğu aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusu İstanbul'da yakalandı
İstanbul'daki İsrail protestosunda hayatını kaybeden Tüfekçi'nin cenazesi toprağa verildi
Bakan Fidan: Müslüman ülkeler, Filistin halkını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Benzer haberler

Mali'deki BM Barış Gücü askerleri 2 üsten çekilmeye başladı

Mali'deki BM Barış Gücü askerleri 2 üsten çekilmeye başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet