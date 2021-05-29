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Dünya

Mali Anayasa Mahkemesi Assimi Goita’nın cumhurbaşkanlığını onayladı

Mali Anayasa Mahkemesi 24 Mayıs’ta düzenlenen darbenin ardındaki isim Albay Assimi Goita’nın cumhurbaşkanlığını onayladı.

Ahmet Emin Dönmez   | 29.05.2021
Mali Anayasa Mahkemesi Assimi Goita’nın cumhurbaşkanlığını onayladı Fotoğraf: Ali Ousmane Toure/AA

Cameroon

Mali Anayasa Mahkemesi yayınladığı bildiride, Assimi Goita’nın cumhurbaşkanlığını onayladığını bildirdi.

Goita, 24 Mayıs’ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığını gerekçe göstererek, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınma emrini vermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), arabuluculuk yapmak için ülkeye temsilci yollamasının ardından, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane dün serbest bırakılmıştı.

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