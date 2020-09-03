Euro
8.78
Dolar
7.38
BIST 100
1,083.91
Altın
1,941.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mali'de darbeciler yeni genelkurmay başkanını belirledi

Mali'de 18 Ağustos'ta darbe yapan askeri cunta, sözde atamalarına devam ediyor.

Fatma Esma Arslan   | 03.09.2020
Mali'de darbeciler yeni genelkurmay başkanını belirledi

Dakar

Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinin (CNSP), resmi gazetede yayımladığı belgeye göre, Oumar Diarra yeni genelkurmay başkanı olarak atandı.

Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine Souleymane Doucoure getirilirken, cunta içinde 2 sivil isme de yer verilmesi dikkati çekti.

Buna göre, cunta lideri Assimi Goita'nın iletişimden sorumlu özel danışmanı Cheick Oumar Traore, hukuk işlerinden sorumlu özel danışmanı da Youssouf Coulibaly oldu.

CNSP, 28 Ağustos'ta da "temel hak ve görevlerin" açıklandığı 41 maddelik bir belgeyi resmi gazetede yayımlatmıştı.

Belgenin 32'nci maddesinde, CNSP'nin liderinin cumhurbaşkanı olarak görev yapacağı belirtilmişti.

Belgedeki maddelerin, 1992 tarihli anayasanın hükümlerine "ek" olarak uygulanacağı ve geçiş sürecine ilişkin tüzüğün kabul edilmesiyle geçerliliğini yitirebileceği kaydedilmişti.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Kovid-19'a yakalandı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 26 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 188 bin 961'e yükseldi

Benzer haberler

Mali'de darbeciler yeni genelkurmay başkanını belirledi

Mali'de darbeciler yeni genelkurmay başkanını belirledi

Mali'de cunta, hafta sonu sivil geçişi görüşecek

YPG/PKK'ya ağustosta ağır darbe

Mali'de darbeciler sivil geçiş süreci için görüşmelerine hız verdi

Mali'de darbeciler sivil geçiş süreci için görüşmelerine hız verdi
Mali'de askeri cuntanın lideri darbeciler tarafından 'cumhurbaşkanı' ilan edildi

Mali'de askeri cuntanın lideri darbeciler tarafından 'cumhurbaşkanı' ilan edildi
Mali'de cuntanın elindeki devrik lider İbrahim Boubacar Keita serbest bırakıldı

Mali'de cuntanın elindeki devrik lider İbrahim Boubacar Keita serbest bırakıldı