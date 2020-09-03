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Dünya

77. Venedik Film Festivali başladı

İtalya’da bu yıl 77'ncisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, İtalyan yönetmen Daniele Luchetti’nin yönettiği "Lacci" filminin gösterimiyle başladı.

Barış Seçkin   | 03.09.2020
77. Venedik Film Festivali başladı Fotoğraf: Primo Barol/AA

Roma

77. Venedik Film Festivali

İtalya’da bu yıl 77'ncisi düzenlenen Venedik Film Festivali kapsamında "Lacci" filminin gösterimi yapıldı. ( Primo Barol - Anadolu Ajansı )


Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlayıcı önlemler çerçevesinde İtalya’da fiziki olarak düzenlenen ilk büyük etkinlik olan festival, her yıl olduğu gibi Venedik’in Lido yarımadasında kapılarını açtı. 

Dünyanın en eski film festivali olma özelliği taşıyan etkinlik, açılış filmi "Lacci"nin İtalyan yönetmeni Daniele Luchetti, başroldeki Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Festival Jüri Başkanı Avustralyalı aktris ve yapımcı Cate Blanchett ile İngiliz aktris Tilda Swinton’ın geleneksel kırmızı halı geçişi ve romantik drama türündeki filmin gösterimiyle başladı.

Açılışta bir konuşma yapan Jüri Başkanı Blanchett, pandeminin ardından bu festivalde bir araya gelebilmiş olmayı başardıklarını belirterek, "Buradayız. Sizinle bir araya gelmek bir tür mucize gibi duruyor. İçinden geçtiğimiz yol belirsiz ama bu gece bir başlangıç." dedi.

Açılış gecesinde ayrıca İngiliz aktris Tilda Swinton, yaşam boyu başarı dalında Altın Aslan Özel Ödülü'nü, Cate Blanchett’in elinden aldı.

Bu arada, İtalya’da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek de İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği (SIAE) tarafından layık görüldüğü "Özel Ödülü"nü yarın düzenlenecek törenle alacak.

77. Venedik Film Festivali, 12 Eylül cumartesi günü düzenlenecek ödül gecesi ve büyük ödül "Altın Aslan"ın sahibini bulmasıyla sona erecek. 

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