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Dünya

İsrail baskın güçleri Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklulara saldırdı

İsrail baskın güçleri, Ramallah yakınlarındaki Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklulara saldırdı.

Hamdi Yıldız   | 03.09.2020
İsrail baskın güçleri Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklulara saldırdı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, Ramallah yakınlarındaki Ofer Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Davud Talad el-Hatib'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesiyle çıkan olayların ardından İsrail Hapishaneler İdaresine bağlı baskın güçlerinin hapishanedeki tutuklulara saldırdığı ve göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi. 

Açıklamada, hapishanedeki esirlerin arkadaşları Hatib'in şehit olmasından dolayı öfke duydukları ve büyük bir isyan başlattıkları kaydedildi.

Cemiyetin açıklamasına göre, Ofer Hapishanesi'nde 850 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Davud Talad el-Hatib'in vefatı

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan 41 yaşındaki Filistinli Davud Talad el-Hatib dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Cezasının sona ermesine yaklaşık 4 ay kaldığı belirtilen Hatib, 2017'de de kalp krizi geçirmiş ve tedavisinin ardından yeniden hapse gönderilmişti.

Hatib'in hayatını kaybetmesiyle 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinli tutukluların sayısı 225'e yükseldi.

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